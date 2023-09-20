Düzce'de cezaevinden firar: Hükümlüler aranıyor
Düzce’de Çilimli T Tipi Cezaevi’nden firar eden 2 hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi’nden 2 hükümlü firar etti.
M.D. ve Ü.K. isimli hükümlülerin firar ettiğine yönelik tüm emniyet ve jandarma ekipleri bilgilendirildi.
Bunun üzerine ekiplerce iki hükümlünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
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