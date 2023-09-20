Düzce'de cezaevinden firar: Hükümlüler aranıyor

Düzce’de Çilimli T Tipi Cezaevi’nden firar eden 2 hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 15:19
Düzce'de cezaevinden firar: Hükümlüler aranıyor
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi’nden 2 hükümlü firar etti.

M.D. ve Ü.K. isimli hükümlülerin firar ettiğine yönelik tüm emniyet ve jandarma ekipleri bilgilendirildi.

Bunun üzerine ekiplerce iki hükümlünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.


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