Düzce'de dehşet... Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürüp, intihar etti!

Boşanma aşamasında olduğu Arzu G.'yi silahla vurarak öldüren fail Emin G.'nin, aynı silahla yaşamına son verdiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 09:05
Düzce'de dehşet... Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürüp, intihar etti!
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Düzce'de Aziziye Mahallesi Sezgin Sokak'taki bir siteden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sitenin otoparkında yerde bir kadın ile yakınında park halindeki kapısı açık araçta bir erkeğin silahla vurulmuş olduğunun belirlenmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

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Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede Emin G.'nin (47), boşanma aşamasında olduğu Arzu G.'ye (39) silahla ateş ettikten sonra yaşamına son verdiğini belirledi.


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