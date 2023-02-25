Düzce'de depremzedelere ücretsiz ulaşım

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 12:12

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 12:12

Düzce Belediyesi, depremlerin ardından yaraları sarmak için önemli bir adım attı. Deprem bölgesinden birçok yurttaşın nakledildiği Düzce'de, depremzedelerin ücretsiz seyahat etmelerine imkan sağlayan "Tek Yürek Kart" uygulaması başlatıldı.

'TEK YÜREK KART' UYGULAMASI

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'ye gelen depremzedelerin hayatını kolaylaştıracak adımlar attıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Depremin meydana geldiği ilk dakikalardan itibaren Düzce olarak afetzede kardeşlerimizin yanında olduk. Bir yandan Devlet Millet el ele vererek başlattığımız yardım kampanyalarımız devam ederken, bir yandan da çadır kentler için ürettiğimiz tuvalet, duş, bebek odası gibi öncelikli ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Tüm bunların yanında ulaşım konusunda da Düzce'de misafir ettiğimiz kardeşlerimiz için 'Tek Yürek Kart' uygulamasını başlattık. Bu uygulama ile misafir afetzede kardeşlerimiz araçlarımızdan ücretsiz olarak faydalanabilecek."

Zahid'ül Kevseri Kız Öğrenci Yurdu'nda oluşturulan stantta, Tek Yürek Kart’lar AFAD'ın depremzede listesinde yer alan yurttaşlara verilmeye başlandı. Depremzedeler, Kazım Demir İş Hanı'nın zemin katta bulunan Ulaşım A.Ş. Kent Kart ofisinden de kartlarını teslim alabiliyor.