Düzce'de eğitim öğretime yarın da ara verildi

23 Kasım 2022 Çarşamba, 22:19

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Deprem sonrası eğitime bir gün ara verildiğini ifade eden Atay, “Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım 2022 tarihinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır” dedi.

BAKAN KURUM SARIDERE KÖYÜNDE İNCELEMEDE BULUNDU

Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin merkez üssü Düzce Gölyaka ilçesinin Sarıdere köyünde ve Çilimli ilçesinde incelemelerde bulundu. Hasar gören binalarda incelemelerde bulunan Bakan Kurum, beraberindeki heyetle depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.