Düzce'de fabrika yangını!

Düzce'nin Gümüşova ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

İHA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 19:37
Düzce'de fabrika yangını!
Abone Ol google-news

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören fabrika çalışanları durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler yangını söndürerek kontrol altına aldı.


Düzce OSB Yangın fabrika yangını

İlgili Haberler

18 katlı binada yangın... İtfaiye erleri dumandan etkilendi!

18 katlı binada yangın... İtfaiye erleri dumandan etkilendi!
Çankırı'da orman yangını: İnceleme başlatıldı!

Çankırı'da orman yangını: İnceleme başlatıldı!
Apartman yangınında can pazarı... 6 kişi dumandan etkilendi!

Apartman yangınında can pazarı... 6 kişi dumandan etkilendi!

En Çok Okunan Haberler