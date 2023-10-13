Düzce'de fabrika yangını!
Düzce'nin Gümüşova ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören fabrika çalışanları durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.
KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler yangını söndürerek kontrol altına aldı.
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