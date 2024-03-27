Sivas’ta feci kaza... Ölü ve yaralılar var!
Gürün ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kayseri-Malatya Karayolu Gürün ilçesi çıkışında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; alçıpan yüklü 50 ADF 035 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu bariyerlere çarptıktan sonra refüjü aşıp yan yola geçerek yan yattı.
Yan yatan TIR'da bulunan alçıpanlar karşı yönden gelen 01 LE 212 plakalı aracın üzerine devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre; 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle Kayseri-Malatya D-300 Karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.
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