Küçükçekmece'de skuter kazası: 1 kişi yaralandı!
Motosiklet sürücüsüne yol vermek için duran hafif ticari araca, arkadan gelen skuter çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari aracın camları kırılırken, skuteri kullanan kişi yaralandı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araç, motosiklet sürücüsüne yol vermek için bir anda durunca arkadan skuter ile gelen kişi araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari aracın arka camları kırılırken, skuteri kullanan kişi yere düştü.
KOLLARINDA KESİKLER OLUŞTU!
Kazada skuteri kullanan kişinin kolların kırılan camlardan dolayı kesikler oluşurken, çevredekiler yardıma koştu.
Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
hafif ticari araç haberleri İstanbul haberleri kaza haberleri küçükçekmece haberleri skuter haberleri sürücü haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaza geçiren Şirin Payzın ameliyat oldu
- Rusya'dan Fenerbahçe açıklaması!
- Özel, o kent için uyarıda bulundu!
- Buse Terim'den boşanma sonrası ilk açıklama
- Menzilciler İstanbul'da birbirine girdi
- Ümit Özdağ'dan açıklama!
- Yargıtay’da Menzil etkisi!
- Merhametli burçlar hangileridir?
- Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu
- Katliam gibi kazada yeni gelişme