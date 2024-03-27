Küçükçekmece'de skuter kazası: 1 kişi yaralandı!

Motosiklet sürücüsüne yol vermek için duran hafif ticari araca, arkadan gelen skuter çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari aracın camları kırılırken, skuteri kullanan kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 12:10
Küçükçekmece'de skuter kazası: 1 kişi yaralandı!
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araç, motosiklet sürücüsüne yol vermek için bir anda durunca arkadan skuter ile gelen kişi araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari aracın arka camları kırılırken, skuteri kullanan kişi yere düştü.

KOLLARINDA KESİKLER OLUŞTU!

Kazada skuteri kullanan kişinin kolların kırılan camlardan dolayı kesikler oluşurken, çevredekiler yardıma koştu.

Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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