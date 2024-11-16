Düzce'de feci kaza... Otomobil, TIR’a çarptı: Ölü ve yaralılar var!
Anadolu Otoyolu’nda TIR’a arkadan çarpan otomobildeki Suriye uyruklu baba Tamam Alhaj Hussain hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişi, Bolu Dağı mevkiindeki Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde saat 08.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul istikametine giden Mücahit Kaya (28) idaresindeki 34 KKN 583 plakalı otomobil, Davut Aydın yönetimindeki 76 AAN 162 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine otoyol jandarması ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otomobil sürücüsü Mücahit Kaya ile arka koltukta oturan Suriye uyruklu anne Weam Alhaj Hussaın (33) ve çocukları Alan Alhaj Hussaın (1) ile Evan Alhaj Hussaın (7) yaralandı. Aracın ön yolcu koltuğunda oturan Suriye uyruklu baba Tamam Alhaj Hussain yaşamını yitirdi. TIR'ın sürücüsü ise kazada yaralanmadı.
Yaralılar, Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Tamam Alhaj Hussaın’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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