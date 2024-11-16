Ordu'da feci kaza... İkisi çocuk 5 kişi yaralandı!
Ünye ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi, yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, kazayla ilgili de soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde Devlet Sahil Yolu'nda dün saat 19.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Ordu istikametine seyir halinde olan A.Y. (36) yönetimindeki 52 ADR 687 plakalı otomobil ile A.E.S. (19) yönetimindeki 34 GVC 208 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada 2 sürücü ile S.Y. (37), İ.A.Y. (10) ve A.N.Y. (8) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sahil yolunda trafik akışı yaklaşık yarım saat kontrollü şekilde tek şerit üzerinden sağlandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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