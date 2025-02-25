Düzce'de buz tutan yolda otomobil takla attı: 2 yaralı!
D-100 Karayolu'nda buzlanan yolda takla atan otomobildeki 2 kişi araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
D-100 Karayolu'nun Hacıkadirler köyü mevkiinde dün saat 23.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul istikametine giden Adem Pekdemir idaresindeki otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yola uçup takla attı.
Kazada, sürücü Adem Pekdemir ile Şevval Ünaldı araç içinde sıkıştı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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