Düzce'de 'hatalı sollama' kazası: 2 yaralı
Düzce'de, hatalı sollama yapıp otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
D-100 karayolu Öztürkler Kavşağı mevkisinde, dün saat 22.30 sıralarında İstanbul istikametine gitmekte olan Mehmet Biltaş yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre, aynı yönde ilerleyen Utku Sancaktar'ın kullandığı otomobilin sağından geçmek istedi.
TEZGAHIN ALTINA GİRDİ
Bu sırada otomobile çarpan motosiklet savrularak yol kenarında bulunan simit tezgahına çarparak altına girdi.
Motosikletin sürücüsü Mehmet Biltaş ile arkasındaki Berkay Gündoğdu yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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