Düzce'de iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
Düzce'de bir trafo merkezindeki arızayı tamir ederken elektrik akımına kapılan İsmail Kaynak yaşamını yitirdi.
Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'nde bulunan trafo merkezinde meydana gelen olayda, arızaya giden özel bir firma çalışanı İsmail Kaynak, çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralan Kaynak, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
İsmail Kaynak, hastanede yapılan müdahalelere yaşamını yitirdi.
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