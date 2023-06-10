Mardin iş cinayeti: İnşaatta üzerine pano düşen işçi hayatını kaybetti!

Mardin’de bir binanın inşaatında üzerine pano düşmesi sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Ahmet Kurt adlı işçi, hayatını kaybetti. İş cinayeti ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 10.06.2023 - 13:17
Mardin iş cinayeti: İnşaatta üzerine pano düşen işçi hayatını kaybetti!
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Mardin'de Yenişehir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, yapımı süren bir inşaatta işçi olarak çalışan Ahmet Kurt’un (19) üzerine, inşaattan demir pano düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI! 

Kurt ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İş cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldı.


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