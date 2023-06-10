Konya'da iş cinayeti: İnşaatın 4'üncü katından düşerek can verdi
Konya'nın Kulu ilçesinde bir inşaatın 4'üncü katında boya yaparken düşen 65 yaşındaki Yakup Güçlü, yaşamını yitirdi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde 5 katlı apartman inşaatında meydana geldi. Yakup Güçlü, 4'üncü katın balkonunda boya yaparken zemine düştü.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Güçlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Güçlü'nün cansız bedeni otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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