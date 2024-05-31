Yozgat'ta 2 IŞİD şüphelisi tutuklandı
Yozgat'ta terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde IŞİD şüphelilerinin bulunduğu iki adrese operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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