Yozgat'ta 2 IŞİD şüphelisi tutuklandı

Yozgat'ta terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 17:17
Yozgat'ta 2 IŞİD şüphelisi tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde IŞİD şüphelilerinin bulunduğu iki adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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