Düzce’de izinsiz kazı yapan 3 kişiye adli işlem
Düzce’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada izinsiz kazı yapan 3 kişi ile resmi belgede sahtecilik yapan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Düzce’de jandarma ekipleri önleyici faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarda izinsiz kazı yapan 3 kişiyi yakaladı. Şahıslarla birlikte matkap, çekiç ve jeneratör ele geçirildi.
Yakalanan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca jandarma ekipleri tarafından resmi belgede sahtecilik suçu işleyen bir kişi ile ilgili işlem başlatıldığı bildirildi.
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