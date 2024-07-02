Düzce’de izinsiz kazı yapan 3 kişiye adli işlem

Düzce’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada izinsiz kazı yapan 3 kişi ile resmi belgede sahtecilik yapan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 17:54
Düzce’de izinsiz kazı yapan 3 kişiye adli işlem
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Düzce’de jandarma ekipleri önleyici faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarda izinsiz kazı yapan 3 kişiyi yakaladı. Şahıslarla birlikte matkap, çekiç ve jeneratör ele geçirildi.

Yakalanan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca jandarma ekipleri tarafından resmi belgede sahtecilik suçu işleyen bir kişi ile ilgili işlem başlatıldığı bildirildi.


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