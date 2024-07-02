Düzce’de izinsiz kazı yapan 3 kişiye adli işlem

Yayınlanma: 02.07.2024 - 17:54

Güncelleme: 02.07.2024 - 17:54

Düzce’de jandarma ekipleri önleyici faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarda izinsiz kazı yapan 3 kişiyi yakaladı. Şahıslarla birlikte matkap, çekiç ve jeneratör ele geçirildi.

Yakalanan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca jandarma ekipleri tarafından resmi belgede sahtecilik suçu işleyen bir kişi ile ilgili işlem başlatıldığı bildirildi.