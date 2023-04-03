Düzce'de korku dolu anlar: Çocuğu kaçırılan kadın kaput üstünde kilometrelerce yol gitti

Düzce'de eski eşi tarafından çocuğu kaçırılan kadın, aracın kaputuna tutunarak kilometrelerce yol gitti. Korku dolu anlar saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 12:44
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Düzce'de geçtiğimiz cumartesi günü Aziziye Mahallesi'nde iddiaya göre, eski eşi S.Ş. ile görüşen A.O.Ş., 14 yaşındaki oğlunu aracına bindirdi. A.O.Ş. uzaklaştığı sırada S.Ş. aracın kaputuna tutunarak gitmesini engellemeye çalıştı.

KADIN YERE DÜŞEREK YARALANDI

A.O.Ş. ise eski eşinin kaputuna tutunduğunu gördüğü halde durmadı. Durumu fark eden mahalle sakinleri de aracın peşine düştü. Yolculukta zaman zaman korku dolu anlar da yaşandı. D-100 Karayolu üzerinden Anadolu Otoyolu'na çıkan A.O.Ş., Gölyaka gişelerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Kaput üzerine tutunarak yaklaşık 20 kilometre yol giden S.Ş. ise yere düşerek yaralandı. 

Aracın peşine düşen mahalle sakinlerinden H.Ş. de S.Ş.'yi kurtarmak isterken A.O.Ş.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. A.O.Ş. ise çocuğuyla birlikte olay yerinden kaçtı. 



Düzce Çocuk Kaçırma

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