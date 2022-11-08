Düzce'de mantardan 29 kişi zehirlendi, 2 kişi yaşamını yitirdi

08 Kasım 2022 Salı, 13:02

Yağışların başlamasıyla doğada kendiliğinden yetişen mantarlar zehirlemeye, hatta ölümlere yol açmaya devam ediyor. Yurdun dört bir yanında mantar zehirlenmesi şikayetiyle yurttaşlar hastanelere başvuruyor. Düzce’de de son iki ayda mantardan zehirlenen kişi sayısı 29’a yükselirken, 2 kişi hayatını kaybetti.

"MANTARLARI TOPLAYIP TÜKETİYORLAR"

Zehirli mantarın karaciğer yetmezliğine neden olduğunu belirterek, organ nakli yapılmadan kurtuluşun zor olduğunu söyleyen Dr. Yasin Yılmaz, “Sonbahar ve ilkbahar aylarında havaların yağmurlu geçmesiyle mantarlar çıkmaya başladı. Vatandaşlar da doğada kendiliğinden çıkan mantarları toplayıp tüketiyorlar. Bundan dolayı da mantar zehirlenme vakalarımız artıyor. Geçen ay 23 mantar zehirlenmesi vakamız olmuştu. Bu ay da 6 tane mantar zehirlenmesi vakamız oldu" dedi.

"BİR HASTAMIZ NAKİL BEKLİYOR"

Mantar zehirlenmelerinden iki kişinin hayatını kaybettiğini belirten Yılmaz, "Mantar zehirlenmesinden dolayı 1 hastamızda karaciğer yetmezliği geliştiği için nakil bekliyor. Özellikle doğadaki mantarların hangisi zehirli hangisi zehirli değil bunları ayırt etmek oldukça zor. 1 tane bile zehirli mantarın yemeğin içinde bulunması herkesi zehirleyebilir. O yüzden mümkün olduğunca doğadaki bilmediğimiz mantarları tüketmemek gerekiyor. Vatandaşlarımızın doğada kendiliğinden yetişen mantarlardan uzak durmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

Ayrıca yetkililer, Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin zehirlenme konusunda 7/24 kesintisiz hizmet sunduğunu, ihtiyaç halinde bilgi almak isteyen yurttaşların 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayabileceklerini bildirdi.



