Düzce'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken; kazayla ilgili de soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

DHA
29 Mayıs 2022 Pazar, 14:05
Düzce'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
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Kaza, saat 04.00 sıralarında Kültür Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı Eski Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Muhammed Şengül idaresindeki 81 AHH 370 plakalı otomobil, Rasim Betir Paşa Bulvarı'na çıkan Cengizhan Arslan idaresindeki 81 ACF 355 plakalı otomobile çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada Muhammed Şengül ve Arif Arslan yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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