Manisa'da feci kaza: İki otomobil birbirine girdi

29 Mayıs 2022 Pazar, 08:06

Kaza, 29 Mayıs Pazar günü saat 04.00 sıralarında İzmir- Ankara D-300 Karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan, H.Y. idaresindeki 34 LH 9445 plakalı otomobille, kavşaktan şehir içine girmek isteyen İbrahim Öztürk'ün (31) kullandığı 48 F 3119 plakalı otomobil çarpıştı.

YOLCULAR HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Öztürk'ün aracında yolcu olarak bulunan İzzet İyli (51), Mehmet Yılmaz (58), Emir Öztürk (41) ve Burakcan Öztürk'ün (22) yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüleri H.Y. ve İbrahim Öztürk'ü yaptıkları müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 kişinin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü H.Y.'nin 0.23 promil alkollü olduğu belirlendi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastanede tedaviye alınan yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.