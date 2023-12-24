Dilenci 'yatırımcı' çıktı: Topladığı parayla tam, yarım ve çeyrek altın almış
Samsun'da denetimler sırasında yakalanan dilencinin üzerinden bir miktar paranın yanı sıra 1 tam, 1 yarım, 1 çeyrek altın çıktı. İşlem uygulanan dilencinin üzerinden çıkanlara el konulurken zabıta amirliği 'sömürü' konusunda yurttaşları uyardı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentte insan yoğunluğunun fazla olduğu meydan, cadde ve cami çevrelerinde vatandaşların inanç ve duygularını sömürerek dilencilik yapan kişilere yönelik denetim yaptı.
Bu kapsamda Atakent Bulvarı'nda dilencilik yaptığı belirlenen Suriye uyruklu bir dilencinin üzerinden 1 tam, 1 yarım, 1 çeyrek altın ve 46 TL çıktı.
Yine aynı şekilde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çevresinde dilencilik yapan bir başka kişinin üzerinde ise bin 265 TL para bulundu. Dilenciler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33’üncü maddesi gereği işlem uygulanırken; üzerinden çıkan para ve altınlara el konuldu.
ZABITADAN YURTTAŞLARA UYARI GELDİ
Zabıta Dairesi Başkanlığı Atakum Bölge Amiri Yakup Kurt, "Dilencilik yapan kişilerin özellikle duygusal hikayeler ve manipülatif yöntemlerle yardım talebinde bulundukları noktalarda yoğun olarak çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu tür dilencilerin tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla ekiplerimiz titizlikle çalışıyor. Operasyonlar sonucunda tespit edilen ve duygusal sömürü yoluyla vatandaşlarımızı kandıran dilenciler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıyoruz. Vatandaşlarımızı tekrar iyi niyetlerini kötüye kullanmaya çalışan bu kişilere inanmamaları noktasında uyarıyoruz" dedi.
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