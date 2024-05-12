Düzce'de silobas ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Düzce’nin Yığılca ilçesinde çimento taşıyan silobas ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 09:56
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Feci kaza, saat 03.00 sıralarında Düzce-Yığılca bağlantı yolunun çimento fabrikası mevkiinde meydana geldi.

Yığılca istikametine giden Oğuzhan S. idaresindeki 41 AJB 414 plakalı otomobil, çimento fabrikasından çıkış yapan Serdar A. yönetimindeki 34 KBP 861 plakalı çimento yüklü silobasla çarpıştı.

Kazada, sürücüler Oğuzhan S. ve Serdar A. ile birlikte otomobilde bulunan Bayram Atasoy, Murat Özcan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Bayram Atasoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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