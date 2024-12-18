Kaşık kullanmayı biliyorlardı: Barbar savaşçılar uyuşturucu mu kullanıyordu?

Yayınlanma: 18.12.2024 - 10:56

Güncelleme: 18.12.2024 - 10:56

Antik Roma döneminde “barbar” olarak anılan Germanik savaşçıların, savaş öncesinde performanslarını artırmak için uyarıcı maddeler kullandığı düşünülüyor. Almanya, Polonya ve İskandinavya’daki arkeolojik alanlarda bulunan küçük kaşık benzeri objeler, bu teoriyi destekliyor. Araştırmacılar, bu nesnelerin savaşçıların yanlarında taşıdığı ve uyarıcı maddeleri ölçmek için kullandığı birer dozlama aracı olabileceğini öne sürüyor.

BARBARLAR VE UYARICI MADDELER

Antik çağlarda, barbar terimi genellikle Roma toprakları dışında yaşayan Germanik, Keltik ve Hun toplulukları gibi halkları tanımlamak için kullanılıyordu. Araştırmalar, bu toplulukların savaş sırasında uyarıcı maddeler tüketmiş olabileceğine işaret ediyor. Ancak daha önce, Avrupa’nın barbar halklarının alkol dışında başka uyuşturucu maddeler kullandığına dair yeterli kanıt bulunamamıştı.

KAŞIK BENZERİ NESNELER NE İŞE YARIYORDU?

Kuzey Avrupa’daki çeşitli mezarlarda ve bataklık alanlarında bulunan küçük, kaşık benzeri nesneler, bilim insanlarının dikkatini çekti. Bu nesneler, savaşçıların kemerlerine bağlı halde bulunmuş ancak giysilerin işlevine doğrudan bir katkı sağlamadıkları anlaşılmıştı. Araştırmacılar, bu nesnelerin uyarıcı maddeleri ölçmek ve tüketmek için kullanılmış olabileceğini düşünüyor.

Boyutlar: Nesnelerin çapı 10-20 milimetre arasında değişiyor.

Nesnelerin çapı 10-20 milimetre arasında değişiyor. Şekil ve Yapı: Kulpları olan çukur bir kase ya da düz bir disk şeklindeler.

HANGİ MADDELER KULLANILIYORDU?

Araştırmacılara göre Germanik topluluklar, çeşitli bitkisel ve mantar türlerine erişim sahibiydi. Bu maddeler arasında şu uyarıcılar yer alıyor:

Haşhaş: Ağrı kesici ve yatıştırıcı etkileriyle bilinir.

Ağrı kesici ve yatıştırıcı etkileriyle bilinir. Şerbetçiotu: Hafif uyarıcı etkiler sağlayabilir.

Hafif uyarıcı etkiler sağlayabilir. Kenevir: Bilinen en eski psikoaktif maddelerden biridir.

Bilinen en eski psikoaktif maddelerden biridir. Eğir Otu ve Belladon : Sinir sistemi üzerinde etkili olabilir.

: Sinir sistemi üzerinde etkili olabilir. Mantar Türleri: Özellikle psikoaktif etkileri olan mantarlar.

Bu maddelerin genellikle alkolde çözülerek ya da toz halinde tüketildiği düşünülüyor.

NESNELER NEDEN SAVAŞ ALANLARINDA BULUNDU?

Araştırmacılar, kaşık benzeri bu nesnelerin özellikle savaş ekipmanlarıyla birlikte bulunmasına dikkat çekiyor. Bu durum, bu nesnelerin savaş sırasında bir işlev gördüğüne işaret ediyor. Uyarıcı maddeler, savaşçılarda korkuyu azaltmak, konsantrasyonu artırmak ve enerjiyi yükseltmek için kullanılmış olabilir.

Bu araştırma, antik çağlarda sadece Yunan ve Roma toplumlarının değil, barbar toplulukların da uyarıcı maddeler kullandığını ortaya koyuyor. Özellikle savaş gibi stresli durumlarda kullanılan bu maddeler, insanların binlerce yıl önce bile performans artırıcı yöntemlere başvurduğunu gösteriyor.