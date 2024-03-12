Düzce'de uyuşturucu operasyonu: Onlarca kişi hakkında işlem yapıldı!

Kent genelinde polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda; 40 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 2 kişi de tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:04
Düzce'de uyuşturucu operasyonu: Onlarca kişi hakkında işlem yapıldı!
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Düzce’de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI!

Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 4-10 Mart 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 36 olaya müdahale edilirken, 40 kişi hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 162 adet sentetik ecza, 8,12 gram amfetamin, 91,25 gram esrar, 9,6 gram kokain, 108,3 gram metamfetamin ve 22,9 gram bonzai ele geçirildi.


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