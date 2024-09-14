Mardin'de panik anları: Evin bahçesine giren 3 yılan korku dolu anlar yaşattı!
Mardin’in Artuklu ilçesinde bir evin bahçesine giren 3 yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Artuklu ilçesi Şehidiye Mahallesi bulunan bir evin bahçesine sabah saatlerinde 3 yılan girdi.
Korkuya kapılan ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yılanlar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yakalanarak doğaya salındı.
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