Edirne'de kent genelinde operasyon: 15 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de kent genelinde operasyon: 15 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 09:07

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, bu kapsamda Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen #göçmenler

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