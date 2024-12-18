Kırklareli'nde 132 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 132 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada kaçak göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Jandarma ekipleri, çalışmalarında 132 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: #Kırklareli #göçmen #kaçak göçmen
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