E-5’te hafriyat kamyonu bariyere çarparak devrildi: 1 yaralı
Büyükçekmece E-5 Karayolu üzerinde seyir halindeki hafriyat kamyonu sürücüsü, lastiklerden birinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere vurdu. Çarpma sonrası devrilen kamyon şoförü yaralandı.
İstanbul Büyükçekmece E-5 Karayolu üzerinde Beylikdüzü istikametinde seyreden Ali Hacı A.’nın kontrolündeki 34 CYM 016 plakalı hafriyat kamyonunun tekerlek lastiklerinden birisi yol üzerinde patladı.
Bunun üzerine hafriyat kamyonu direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafriyat kamyonunun dorsesi ve kafa bölümü ikiye ayrılırken yaralanan sürücü Ali Hacı A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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