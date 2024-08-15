E-5'te konvoydan inip halay çektiler: Trafik durdu

İstanbul E-5 Karayolu Floraya mevkiinde düğün konvoyu yapan bir grup, akan trafiği durdurup dakikalarca halay çekti. Trafiğin aksamasına neden olan grubun o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 10:54
E-5'te konvoydan inip halay çektiler: Trafik durdu
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Olay önceki gün E-5 karayolu Florya mevkii üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde kalabalık bir düğün konvoyu trafiğin aktığı anlarda araçlarını durdurup, halay çekmeye başladılar.

Diğer araçların sürücülerini düşünmeden eğlenmeye devam eden grup bir süre trafiğin durmasına neden oldu.

Trafiğin ortasında dakikalarca eğlenen grup, bir süre sonra araçlarına binip, korna çalarak yola devam etti. Konvoyun ilerlemesiyle trafik normale dönerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.


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