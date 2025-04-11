İstanbul'da kamyonet 9 araca çarptı: 3 yaralı!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da caddede hızla ilerleyen kamyonet 9 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kamyonet 9 araca çarptı: 3 yaralı!
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DHA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 12:20

Kaza, saat 23.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Başaran Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kamyonet şoförü, caddede hızla ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle 9 araca çarptı. Araçlarda hasar oluşurken 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören mahallelinin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiye ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kaza nedeniyle hasar gören araçlarda inceleme yaparken polis ekipleri kamyonet şoförünü ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

KAZA ANI KAMERADA

Caddede meydana gelen kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde caddede hızla ilerleyen kamyonetin sokaktan çıkan otomobile çarptığı ardından durmadan devam ederek park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #gaziosmanpaşa #kaza

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