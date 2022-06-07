E- Arşiv nedir? E- Arşiv ve e- Fatura farkları nelerdir? Kimler e-Arşiv Fatura’ya geçmek zorunda?

07 Haziran 2022 Salı, 18:34

2010 yılında hayatımıza giren e-fatura ve e-arşiv'in kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Peki e- arşiv nedir? E- Arşiv ve e-fatura farkları nelerdir?

E- ARŞİV VE E-FATURA FARKLARI NELERDİR?

E-belge sistemleriyle hayatımıza giren e-arşiv ve e-fatura kavramı birbiriyle karıştırılabiliyor.

E-arşiv ve e-faturanın farkları kısaca şöyle;

-E-fatura, yalnızca uygulamada kayıtlı kullanıcılara gönderilebilirken e-arşiv fatura, e-fatura sistemine kayıtlı olmayan kişi ve kuruluşlar özelinde düzenlenir.

-E-fatura sisteminde zorunlu bir format varken, e-arşiv sisteminde serbest format vardır.

-E-fatura mali mühür ile oluşturulur ve zaman damgası yoktur. e-arşiv fatura ise mali mühür ve zaman damgasıyla onaylanarak muhafaza edilir.

-E-fatura yalnızca elektronik ortamda üretilir, e-arşiv fatura hem elektronik olarak hem de yazılı olarak basılabilir.

-E-fatura sisteminde GİB aracıdır. Faturalar önce GİB'e sonra alıcıya iletilir. E-arşiv faturada ise GİB rapor verilen kurumdur. E-arşiv faturada ise GİB'e ayda bir kez rapor verilir.

KİMLER E-ARŞİV FATURAYA GEÇMEK ZORUNDA?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayımladığı Vergi Usul Kanunu’nun tebliği taslağına göre elektronik faturaya geçiş zorunluluğu şartlarında değişiklikler yapıldı. GİB tarafından belirlenen şartlara uyan işletme ve şirketler elektronik fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

1 Temmuz 2022 tarihinde kimler e-arşiv faturaya geçecek:

-E-fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı şekilde geçenler,

-2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL ciroya sahip olan;

-Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamlarda mal veya hizmet satışı gerçekleştirenlerdir.