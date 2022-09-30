e-Devlet'ten hayvan sahiplenme dönemi

30 Eylül 2022 Cuma, 14:55

e-Devlet tarafından hayata geçirilen yeni hayvan sahiplendirme uygulamasının, barınaklardaki hayvanlara yuva bulunmasına yardımcı olması bekleniyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre, yeni uygulamada üç belediyenin barınaklarındaki hayvanların bilgileri yer alıyor. Bu belediyelerin ise Ankara Keçiören Belediyesi ve İstanbul Büyükçekmece ile Bağcılar Belediyeleri'nin barınakları olduğu ifade ediliyor.

Uygulamanın önümüzdeki günlerde geliştirilmesi planlanıyor. Başta Türkiye genelindeki büyükşehir belediyeleri olmak üzere, hayvan hakları savunucuları ve yerel gönüllüler daha çok hayvanın bir evi olması için çabalıyor.

NASIL SAHİPLENİLİR?

e-Devlet'in internet sitesine girerek hesabınızı açın. Arama çubuğuna "hayvan sahiplenme" yazıp aratırsanız üç belediyenin ismini göreceksiniz. Hayvan sahiplenmek istediğiniz belediyenin üzerine tıklayın. Sahiplenmek istediğiniz hayvanı seçin. Daha sonra karşınıza çıkan başvuru sayfasına güncel telefon numaranızı, e-posta adresinizi ve yerleşim adresinizi yazın. Başvurduğunuz kuruma bağlı olarak değişen bir sürenin ardından, seçtiğiniz barınak sizinle iletişime geçecektir.