Yayınlanma: 09.11.2023 - 11:21

Güncelleme: 09.11.2023 - 11:21

e-Devlet kapısı, yurttaşlara kamu kurum ve kuruluşlarına gitmeye gerek olmadan pek çok işlemi yapma imkanı sunuyor. e-Devlet kapısını kullanarak, sorgulama hizmetleri, başvuru hizmetleri, bütünleşik hizmetler, belge üretme hizmetleri, ödeme hizmetleri, bilgilendirme hizmetleri, ödeme hizmetleri, abonelik hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Peki e-Devlet'ten öğrenci belgesi nasıl çıkarılır?

E-DEVLET'TEN ÖĞRENCİ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?



Öğrenci belgesi, özellikle resmi işlemler sırasında ihtiyaç duyulan önemli bir belgedir. Öğrencinin eğitimine devam ettiğini gösteren bu belge, artık E-Devlet üzerinden kolayca alınabilmektedir.

Öğrenci belgesi alma işlemi için ilk adım, E-Devlet sistemine giriş yapmaktır. T.C. kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizle sisteme erişim sağlayabilirsiniz.

Daha sonra, E-Devlet ana sayfasında bulunan arama kutusuna "Öğrenci Belgesi Sorgulama" terimini yazarak aratın.

Karşınıza iki seçenek çıkacaktır: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı. İhtiyacınıza göre ilgili seçeneği seçin.

Son olarak, "Belge Oluştur" seçeneğine tıklayarak öğrenci belgenizi PDF formatında bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

E-Devlet üzerinden öğrenci belgesi alma işlemi oldukça basit ve hızlıdır. Ancak bazı durumlarda öğrenci belgesi veritabanına henüz yüklenmemiş veya sistemsel sorunlar nedeniyle görüntülenemeyebilir. Bu gibi durumlarda öğrenci belgesini okuldan temin etmek gerekebilir.