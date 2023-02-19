e-Nabız'da kayıp depremzede sorgulama nasıl yapılır? Deprem bölgesindeki kayıp kişilere nasıl ulaşılır?
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenlerin birinci ve ikinci dereceden yakınları, e-Nabız sistemi üzerinden yakınlarına ilişkin bilgi alabilecek. Peki, e-Nabız'da kayıp depremzede sorgulama nasıl yapılır? Deprem bölgesindeki kayıp kişilere nasıl bakılır?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Çok sayıda can ve mal kaybına sebep olan depremin ardından çok sayıda insan da kayboldu. Yurttaşlar, depremde kaybolan yakınlarını aramaya başladı. e-Nabız, konuyla ilgili yurttaşlara yardımcı olabilecek bir uygulama geliştirdi. Yurttaşlar, bu sayede kayıp yakınlarının sağlık durumuyla ilgili ve bulundukları sağlık kuruluşlarıyla ilgili bilgilere ulaşabilecek. İşte ayrıntılar...
E-NABIZ'DA KAYIP DEPREMZEDE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Cep telefonları için geliştirilen e-Nabız uygulaması üzerinden konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirmede, "Depremden etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarınız hakkında bilgiye https://enabiz.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz" denildi.
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