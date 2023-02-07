Ticaret Bakanlığı'ndan 'fırsatçılara': En ağır cezalar uygulanacak

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 13:12

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 13:12

Ticaret Bakanlığı, deprem sonrası fahiş fiyat iddialarıyla ilgili Bakanlığın ülke genelinde denetimlere başladığını, fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağını bildirdi.

"YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ilimizi etkileyen üzücü deprem hadisesinden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere Devlet kurumlarımız başta olmak üzere herkes canla başla çalışmaktadır.

Öte yandan bu üzücü hadise sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır. Ayrıca elektronik ticaret pazaryerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapılmıştır

Bu kapsamda, yaşadığımız bu olağanüstü dönemde devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek birbirine kenetlenmişken depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir.

Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."