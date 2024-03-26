‘İsrail ile işbirliği’ iddiası… Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama!

Ticaret Bakanlığı, ‘İsrail ile silah ticareti yapıldığı’na ilişkin iddiaları yurtdışı kaynaklı internet sitelerinin yaptığını ve manipülasyon amaçlı yapılan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 20:26
‘İsrail ile işbirliği’ iddiası… Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama!
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Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı internet sitelerinde, TÜİK'in resmi verileri baz alınarak Ocak 2024 itibarıyla Türkiye'den İsrail'e "Barut, patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları ihraç edilmeye devam edildiği ortaya çıktı" haberleri yayımlandığı belirtildi.

Paylaşımda, haberlerin içeriğine yönelik incelemeler yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Ocak ayında; 36. fasıl, Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler başlığı altında 'Jel yakıt ve çakmak gazı', 

93. fasılda ise Silahlar ve mühimmat, bunların aksam parça ve aksesuarları başlığı altında 'yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarları ile balıkçılık malzemeleri (zıpkın vb)' ihraç edildiği anlaşılmıştır. 

Böylece, Gümrük Tarife Cetveli'nin fasıl başlıklarında yer alan ifadeler manipüle edilerek kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler, manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır."


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