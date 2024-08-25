Ebru Yaşar'dan çifte rekor: İl nüfusunun yarısına yakını konsere akın etti

Yayınlanma: 25.08.2024 - 12:41

Güncelleme: 25.08.2024 - 12:42

Yaz aylarını konserlerle geçiren sanatçı Ebru Yaşar, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde tarihi bir konsere imza atarak çifte rekor birden kırdı.

Yer yerinden oynadı 348 bin nüfusluk şehirde 120 bin kişi bu konseri izledi.

Seyirciler Ebru Yaşar'ın moda şarkılarına büyük bir coşkuyla eşlik etti. Ünlü sanatçının konseri en kalabalık etkinlik olarak tarihe geçti, sosyal medya platformu X'te trend oldu.

"BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR"

Başarılı sanatçı konser sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün hep beraber harika bir etkinlik yaşadık. Böylesine büyük bir kalabalığın önünde rekor kırmak, benim için büyük bir gurur ve sevinç kaynağı oldu" dedi.

Ebru Yaşar, aynı zamanda Erzurum'un kültürel zenginliklerine de vurgu yaparak, "Bu şehirde olmak ve bu coşkuyu yaşamak benim için çok özel. Erzurum her zaman benim kalbimde özel bir yere sahip olacak" şeklinde konuştu.