Ebru Yaşar'dan çifte rekor: İl nüfusunun yarısına yakını konsere akın etti
Türk müziği sanatçısı Ebru Yaşar’dan çifte rekor geldi. Erzurum'da il nüfusunun yarısına yakını Yaşar'ın konserine akın etti. 348 bin nüfuslu şehirde 120 bin kişi konseri izledi.
Yaz aylarını konserlerle geçiren sanatçı Ebru Yaşar, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde tarihi bir konsere imza atarak çifte rekor birden kırdı.
Yer yerinden oynadı 348 bin nüfusluk şehirde 120 bin kişi bu konseri izledi.
Seyirciler Ebru Yaşar'ın moda şarkılarına büyük bir coşkuyla eşlik etti. Ünlü sanatçının konseri en kalabalık etkinlik olarak tarihe geçti, sosyal medya platformu X'te trend oldu.
"BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR"
Başarılı sanatçı konser sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün hep beraber harika bir etkinlik yaşadık. Böylesine büyük bir kalabalığın önünde rekor kırmak, benim için büyük bir gurur ve sevinç kaynağı oldu" dedi.
Ebru Yaşar, aynı zamanda Erzurum'un kültürel zenginliklerine de vurgu yaparak, "Bu şehirde olmak ve bu coşkuyu yaşamak benim için çok özel. Erzurum her zaman benim kalbimde özel bir yere sahip olacak" şeklinde konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fikirlere açık ama 'bir şartı' var
- Christoph Daum hayatını kaybetti
- Güneş ve Dünya arasında 'manyetik otoyol' açıldı
- İyi şans getiren 5 burç...
- Hazırlanan kitapçık iktidarın niyetini ortaya koydu
- 1 kişi öldü, bazı yurttaşlar 'mahsur kaldı'
- Uygun fiyata gaspçı aranıyor
- Pazardaki silahlı tartışma kameralarda
- Galatasaray'dan Kerem açıklaması
- İmamoğlu'nun danışmanından Erdoğan'a çağrı