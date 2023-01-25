Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığına yeniden seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi. Şahin, seçim sonrası "Milli ve manevi değerlerimizi koruma görevini kesintisiz sürdürüyoruz" açıklaması yaptı.

AA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 11:45
Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığına yeniden seçildi
Abone Ol google-news

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, Başkanlık seçimi gündemiyle toplandı.

Toplantıda, RTÜK Başkanı Şahin'in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle Başkanlık ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldı.

Oylama sonucu, RTÜK Başkanı üçüncü kez Ebubekir Şahin oldu.

Başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı Başkan Vekilliği için gerçekleştirilen oylamada da Orhan Karadaş yeniden seçildi.

Başkanlık seçiminin ardından açıklama yapan Şahin, "Üst Kurulumuz, yayıncılık alanında milli güvenlikten taviz vermeyerek çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam etti. Milli ve manevi değerlerimizi koruma görevini kesintisiz sürdürüyoruz" dedi.


Ebubekir Şahin RTÜK

İlgili Haberler

RTÜK üyesi Taşcı'dan Kütahyalı'ya dava: Kazanırsa...

RTÜK üyesi Taşcı'dan Kütahyalı'ya dava: Kazanırsa...
RTÜK’ten Acun’a kıyak

RTÜK’ten Acun’a kıyak
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile Emin Çapa arasında 'maske' tartışması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile Emin Çapa arasında 'maske' tartışması

En Çok Okunan Haberler