Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığına yeniden seçildi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi. Şahin, seçim sonrası "Milli ve manevi değerlerimizi koruma görevini kesintisiz sürdürüyoruz" açıklaması yaptı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, Başkanlık seçimi gündemiyle toplandı.
Toplantıda, RTÜK Başkanı Şahin'in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle Başkanlık ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldı.
Oylama sonucu, RTÜK Başkanı üçüncü kez Ebubekir Şahin oldu.
Başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı Başkan Vekilliği için gerçekleştirilen oylamada da Orhan Karadaş yeniden seçildi.
Başkanlık seçiminin ardından açıklama yapan Şahin, "Üst Kurulumuz, yayıncılık alanında milli güvenlikten taviz vermeyerek çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam etti. Milli ve manevi değerlerimizi koruma görevini kesintisiz sürdürüyoruz" dedi.
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