Ece Erken, günler sonra yaşadıklarını anlattı!
Ünlü Sunucu Ece Erken, Beşiktaş eski yöneticisi eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından ilk kez sosyal medyadan yaşadıklarını anlattı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de seslenen Erken, "İlk günden beri tehditler almama rağmen katillerin peşine düştüm. Benim eşim doğal yollarla ölmedi ki yasımı sessiz sedasız yaşayayım" dedi.
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaşlı eski yönetici Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak gecesi, Bakırköy'de kendisine ait balık restoranında tartışma yaşadığı kişiler tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.
7 ay önce evlendiği eşinin ani ölümüyle yıkılan Erken, eşinin ölümünün 40'ıncı gününde sosyal medyadan yaşadıklarını anlattı.
Eşiyle yazışmalarını paylaşan Ece Erken, şu ifadeleri kullandı:
"BÜYÜK BİR SINAVDAYIM"
"15.01.22 yazışmamız Dubai'ye yanıma geldiği sabah. Ve bugün canım Şafağımın 40'ı, sabahsız geceler, her günün tekrarı, sadece aynı acıyı yaşayanların anlayacağı 40 gün. Ölmeyecek kadar yaralıyım, Allah'ım kimseye yaşatmasın, eşimi toprağa verdiğim gün nasılsam öyleyim, bakımsız, ne giydiğim nasıl göründüğümün önemi olmadığı sadece eşime dua edeceğim bir gün... Nefesi o kadarmış benim güzel yüzlümün, hiç hak etmediği şekilde kaybettim ve onu çok sevdiğim için biliyorum ki büyük bir sınavdayım, Allah bana kaldıramayacağımdan fazla yük yüklemez diye inanıp yoluma öyle devam ediyorum, oğlumla her zamankinden daha fazla ilgileniyorum, birçok eşini, yakınını kaybedenle görüşüyorum, mesajlaşıyorum, onlarla güçleniyorum, iyileşiyorum, hepsine buradan teşekkür ederim"
"TEHDİTLER ALIYORUM"
"Her insan bazen dökülür,lakin mevsimi gelince Allah yeniden toparlar, toparlayacağım inşallah" diyen Ece Erken konuşmasının devamında ise "Sosyal medyada ilk günden beri tehditler almama rağmen, katillerin peşine düştüm" dedi. hgk Sunucu Ece Erken açıklamasının devamında ise "Eşimi defnettikten sonra cenazeye geç gelen, gelmeyen, yapılan veya yapılmayan paylaşımlara bile tepki gösterip takipten çıktığım yakınları ve yakınlarım oldu, herkesin kendi hayatı, yakınlığı, haddim değildi ama yaptım ve pişman değilim. Benim eşim doğal yollarla ölmedi ki yasımı sessiz sedasız yaşayayım" dedi.
BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ'YE SESLENDİ
Eşinin ölümünün ardından birçok alacaklı ile uğraştığını belirten Erken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de seslenerek yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Bir yandan ben yasımı tutarken öldüğünün daha 2'inci günü arayan, "Şirketin yüzde 25'i senin borcun bu kadar", "Şoförün kullandığı aracı ver, "Tesbihlerini ver," O gece taktığı saati kızına vereceğiz" diyenler ama ne yaptığını bimediğim, içini önce kiralarız diye dayayıp döşediğimiz bir evin, daha 2'inci günü beyaz eşyasından mobilyalara kadar alanlar etrafımdaydı. Daha 4 Ocak Salı günü saat 11.00'de Yeşilköy Karakolu'nda polise suçsuz yere eşimin ifadesini aldıranlar mutlu musunuz? Yasal süreler olduğu ve ilgilenmek istemediğim için konuları avukatıma devrettim ve artık ayağa kalkıp, eşimin beni tanıdığı, sevdiği güçlü kadın, iyi bir anne olmaya devam etmek istiyorum. Yetiştirmem gereken evladım var. Ve Sn. Başkan Ahmet Nur Çebi, 5 Mart'ta yapılan Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda eşim Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu anması bizi mutlu etti. Ancak bizim beklediğimiz ve olması gereken ve rahmetli eşimin ölmeden öne isteği itibarının da iadesidir. Eşim yaşadığı dönemde bunun için mücadele etmiştir. Sizin de bildiği gibi eşim masumdur. Bunun için sizlerden Sn. Ahmet Nur Çebi'den Şafak'ın hayat arkadaşı, eşi olarak talebim iade-i itibarıdır. Beşiktaş Başkanımızın rahmetli eşimin ruhunun huzurla uyumasını sağlayacağıdan en ufak şüphem yoktur"
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