Ece Gürel’in ailesi İstanbul Adliyesi'ne geldi

Yayınlanma: 12.03.2025 - 14:38

Güncelleme: 12.03.2025 - 15:09

İstanbul’da 6 Mart’ta Belgrad Ormanı’na gittikten sonra kaybolan ve dört gün sonra yaralı olarak bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Adli süreçteki son durumu öğrenmek isteyen anne Gülşen Koçoğlu ve baba Muharrem Koçoğlu, bugün İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Aile, kızlarının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkla görüştü.