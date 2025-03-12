Ece Gürel’in ailesi İstanbul Adliyesi'ne geldi

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel’in anne ve babası, soruşturmayla ilgili gelişmeleri öğrenmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Ece Gürel’in ailesi İstanbul Adliyesi'ne geldi
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DHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 14:38

İstanbul’da 6 Mart’ta Belgrad Ormanı’na gittikten sonra kaybolan ve dört gün sonra yaralı olarak bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Adli süreçteki son durumu öğrenmek isteyen anne Gülşen Koçoğlu ve baba Muharrem Koçoğlu, bugün İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Aile, kızlarının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkla görüştü.


Etiketler: #belgrad ormanı #Ece Gürel #İstanbul Adalet Sarayı

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