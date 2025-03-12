Ece Gürel'in ailesi sessizliğini bozdu... Eşi sayıların anlamını, annesi kurşun dökme iddialarını açıkladı
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel’in ailesi sessizliğini bozdu. Gürel'in eşi, sosyal medya hesabındaki sayıların Ece Gürel tarafından yazıldığını belirtirken, anne ise kızının sayıların enerjisine inandığını söyledi.
Ece Gürel, 6 Mart’ta Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Günler süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından ormanlık alanda bitkin halde bulundu ve sağlık ekipleri tarafından Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Gürel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gürel'in ölümünün ardından geriye kalan soru işaretleri sürerken, aile canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Gürel, sayıları eşinin yazdığını ve iyi geldiğini söylediğini belirtti. Gürel, sayıların anlamını bilmediğini ve eşinin sosyal medya hesabını zaman zaman düzenlediğini ifade etti. Gürel, "Bu çok eski, bunu yapalı baya oldu." dedi.
Gürel’in annesi ise kızının numaraların enerjisine inandığını, sosyal medyada yaygın olduğunu söyledi. Gürel'in kurşun dökmesi hakkında konuşan anne, "Kurşun dökme çocukluğumuzdan beri olan bir şey. Ece de dökerdi. Önceden tıp yoktu, büyüklerimiz hacamat yapardı." dedi.
Aile, Gürel'in tarot, kurşun dökme, hacamat yoluyla para kazandığı iddialarını reddetti. Ancak, Gürel'in sosyal medya hesabında ise "Ücretli tarot okuyuculuğu, kurşun dökümü, hacamat için DM" ifadeleri yer alıyor.
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