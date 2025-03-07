Mimar Ece Gürel'in yarışma programına katıldığı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 08:35

Güncelleme: 07.03.2025 - 10:00

Mimar Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'nda kaybolması ve 4 gün sonra sağ olarak bulunmasının ardından hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, Gürel’in geçmiş yıllarda bir televizyon programına yarışmacı olarak katıldığı belirlendi.

Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan 'Süper Bulmaca' adlı programa katılan Gürel; kendisini tanıttığı bölümde, peyzaj mimarlığı yapmak istemesine rağmen sektörde karşılaştığı zorluklardan bahsediyor. Bu nedenle üçüncü üniversitesini okuduğunu söyleyen Gürel, aynı zamanda astrolojiyle de yakından ilgilendiğini ifade ediyor.

Ayrıca Gürel’in, sadece 4 ay içinde 12 kilo vererek gösterdiği azim ve kararlılık da dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı’nda yürüyüşe çıkmak amacıyla ayrılan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’den uzun süre haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda, Gürel 4 gün sonra ormanlık ve sarp bir bölgede, dere kenarında hareketsiz yatarken bulunmuştu.

Bilinci açık olarak bulunan Gürel, özel bir hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetmişti.