Ece Üner, İYİ Parti'den milletvekili adayı olan Ece Güner ile karıştırıldı

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 09:49

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 09:49

CHP milletvekili adayı olan Erdoğan Toprak'ın eski eşi Ece Güner, İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu. Ancak Ece Güner, okunuşu ile haber spikeri Ece Üner ile karıştırıldı.

Bu durumdan dolayı Ece Üner, sosyal medya hesabından açıklama yapmak durumunda kaldı.

Üner, "Acaba beni Sayın Ece Güner’le karıştırıyor olabilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

"SADECE ECE ÜNER’İM"

Twitter hesabından açıklama yapan Üner, şu ifadeleri kullandı:

"Amma yazdınız! Acaba beni Sayın Ece Güner’le karıştırıyor olabilir misiniz? Çünkü avukat değilim. Sayın Erdoğan Toprak’la evli değilim, milletvekili adayı da değilim.. Sade ve sadece Ece Üner’im. İyi akşamlar"