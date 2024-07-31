Ece Üner yeni adresini paylaştı: 'Halkın en doğru bilgilendirilmesi için...'

Yayınlanma: 31.07.2024 - 17:51

Güncelleme: 31.07.2024 - 17:57

Bir süredir Sözcü TV'de 'Sözün Gücü' programının sunuculuğunu yapan Ece Üner'in yeni adresi Halk TV oldu. Üner sosyal medya hesabından "Halk'ın en iyi bülteni için çok çalışacağız" diye duyurdu.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, 'Halk TV'de yeni dönem diyerek' Ece Üner'i duyurdu. Toktaş "Ece Üner yeni dönemde Halk Ana Haber ile karşınızda olacak" dedi.

Üner bu paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Halkın Halk için Halk tarafından en doğru şekilde bilgilendirilmesi için Halk Tv ailesine katıldım."