Gazeteci Ece Üner’e ‘beyaz toroslu’ ölüm tehdidi

Van’da mazbatanın AKP’li Abdulahat Arvas‘a verilmesine tepki gösteren gazeteci Ece Üner’i bir kişi sosyal medyadan ölümle tehdit etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 13:11
Gazeteci Ece Üner’e ‘beyaz toroslu’ ölüm tehdidi
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Van’da seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınarak mazbatanın ikinci olan AKP’li Abdulahat Arvas’a verilmesine tepki gösteren gazeteci Ece Üner’e ‘beyaz toroslu’ ölüm tehdidi yapıldı.

Sosyal medya üzerinden bir kişi Üner’e “Ece Üner beyaz Toros senin için gelsin ister miydin yakın zamanda?” diye yazdı.

Üner kendisine gelen tehdidi, sosyal medyadan duyurarak, “Bu burada dursun!” dedi.


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