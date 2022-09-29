Ece Üner'den Erdoğan'ın sözlerine tepki: 'Kaç kişi vardır acaba?'
Gazeteci Ece Üner, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı televizyon programında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye "Artık köşenden gereğini yapacaksın, Ahmet Bey (Hakan) yapıyor bak" sözlerine tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtladı.
Programda Selvi'nin, "Muhalefet şehir hastaneleri konusunda eleştiri yöneltiyordu, şimdi kesildi, nasıl açıklıyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Valla Abdulkadir Bey, artık köşenden gereğini yapacaksın, Ahmet Bey (Hakan) yapıyor bak" cevabını vermesi sosyal medyada gündem oldu.
Gazeteci Ece Üner de sosyal medya hesabından tepki gösterdiği paylaşımında, " 'Köşenden gereğini yapacaksın' dedi.. Türkiye’de “köşesinden gereğini yapan” yapmak suretiyle köşe olan kaç kişi vardır acaba?" ifadelerini kullandı.
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