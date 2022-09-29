Erdoğan, Selvi'ye 'köşende gereğini yapacaksın' dedi, Öztrak'tan tepki geldi: 'Saray'ın kibirlisi itiraf etmiş'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye, "Vallahi Abdülkadir Bey köşenden gereğini yapacaksın" dedi. Erdoğan'ın söz konusu sözlerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak Twitter'dan yanıt verdi. Öztrak tepki göstererek, "Saray'ın kibirlisi itiraf etmiş" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün, Kanal D - CNN Türk ortak yayınına katılıp gündemi değerlendirdi.
Yayında, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "Muhalefet şehir hastaneleri konusunda eleştiri yöneltiyordu, şimdi kesildi, nasıl açıklıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
Erdoğan yanıtında, "Vallahi Abdülkadir Bey köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor" dedi.
Erdoğan'ın söz konusu ifadelerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi. Öztrak, "Akıl, izan, vicdan yoksunu yazılar nasıl kaleme alınıyor? Saray'ın kibirlisi itiraf etmiş. Bir ülkede vatandaşına sürekli yalan söyleyen bir medya varsa, milletin aşına, işine, geleceğine göz diken kem gözleri dışarıda değil, talimatı veren Saray'da arayacaksınız" dedi.
Akıl, izan, vicdan yoksunu yazılar nasıl kaleme alınıyor?— Faik Öztrak (@faikoztrak) September 29, 2022
Sarayın kibirlisi itiraf etmiş.
Bir ülkede vatandaşına sürekli yalan söyleyen bir medya varsa, milletin aşına, işine, geleceğine göz diken kem gözleri dışarıda değil, talimatı veren sarayda arayacaksınız. pic.twitter.com/0xpIyBAQFt
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