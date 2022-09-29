İsmail Küçükkaya'dan Erdoğan'a tepki: Burası Umman Sultanlığı mı?
İsmail Küçükkaya, dün katıldığı canlı yayında CHP için 'milli güvenlik' sorunu diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. "AKP'nin lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan deyim yerindeyse dikensiz gül bahçesi istiyor" diyen Küçükkaya, "Burası Umman Sultanlığı mı?" dedi.
Kanal D - CNN Türk ortak yayınında iktidar yanlısı Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi'nin karşısına çıkan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili CHP'yi suçladı.
Mersin'de polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "CHP milli güvenlik sorunudur. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Bunların mutlaka terörle, dağla bağlantısı var. Bunları bileceğiz, adımları ona göre atacağız" sözleri tepki çekti.
"BURASI UMMAN SULTANLIĞI MI?"
İsmail Küçükkaya da bu sabah Halk TV'de yayınlanan "İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah" programında Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi.
"AKP'nin lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan deyim yerindeyse dikensiz gül bahçesi istiyor" diyen Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı;
"AKP'nin lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan deyim yerindeyse dikensiz gül bahçesi istiyor. Öyle memleketi ben de yönetirim, tabii canım. Muhalefet yok, medya yok. Herkes gereğini yapan kişilerden oluşmuş. Böyle olmaz. 'Milli güvenlik sorunu' dediği parti ülkenin anayasal bir kurumu, ana muhalefet partisi. E onu da kapatalım, Halk TV'ye ceza verelim, susturalım. E ne olacak. Burası Umman Sultanlığı mı? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Yönettiğimiz devletin nasıl bir devlet olduğunun farkına varalım artık. Ülkenin ana muhalefet partisi için ülkenin milli güvenlik sorunu denir mi? Kapatalım o zaman orayı da. HDP'yi de kapatalım, Halk TV'yi de kapatalım. Tekrar ediyorum burası Umman Sultanlığı mı? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Devletler geleneği burası."
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