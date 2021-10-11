Eczacılar Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

11 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Ülkemizdeki 27 bine yakın eczane bulunuyor ve bu eczanelerin büyük bir kısmı AKP hükümetinin uyguladığı ilaç eczacılık politikaları nedeniyle son yıllarda maddi sorunlarla boğuşuyor. Eczacılar, yaşadıkları sorunları dile getirmek ve çözüm yolları bulabilmek için geçen günlerde Ankara’da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın da yer aldığı toplantının ardından aralarında eczacılar, ilaç sanayicileri, bilim insanları, ilaç kooperatifi gibi kişi ve kurumların yer aldığı “İlaç ve Eczacılık Komisyonu”nun kurulmasının kararı alındı. Komisyonun önümüzdeki haftalarda kurulmasının planlandığı öğrenildi.

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Başkanı Mehmet Sait Yücel, komisyonun bir ay içinde kurulmasının planlandığını anlattı. Yücel “Komisyonda ilaç fiyatları, eczacılık fakülte sayısı, SGK’nin geri ödemelerde yaşanan sorunlar, tıbbi malzemelerle ilgili sorunlar konuşulacak, tartışılacak, raporlanıp Kılıçdaroğlu’na sunulacak. Adım atılması için yol haritaları çizilecek. Meclis’e önergeler verilecek, eczacıların sorunları daha somut dile getirilecek” dedi.

Eczacı Necmi Kaymakçı ise sürekli artan ilaç fiyatları nedeniyle eczacıların da kârının süreç içinde kademeli olarak düştüğünü kaydederek özetle şunları söyledi: “Eczalık fakültelerinin sayısı sürekli artıyor. Bu fakültelerin yetersiz olanları kapatılmalı, açık olanların ise kontenjanları düşürülmelidir. 2023’te 9 binin üzerinde işsiz eczacı olacağı öngörülmektedir.”