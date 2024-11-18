Eczacılardan ‘zincir market’ uyarısı

Yayınlanma: 18.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.11.2024 - 04:00

Karacan yaptığı açıklamada, “Bitkisel ürün ve gıda takviyelerinin eczane dışında, internetteki satış platformlarından ve ulusal marketlerden satışa sunulması halk sağlığına yönelik ciddi riskler doğurmaktadır. Gıda takviyelerinin marketler ve online platformlar gibi denetimsiz satış kanallarında, yalnızca ticari kaygılarla, bilinçsizce pazarlanması bu ticarileşmenin somut bir yansımasıdır” dedi.

‘BAKANLIK KONTROLÜ GEREK’

Karacan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her ne kadar bitkisel ürün ve gıda takviyesi olarak tanımlansa da bu ürünlerin içinde insan sağlığına ciddi etkileri bulunan, etken maddeler bulunmaktadır. Dolayısıyla kişilerin kendi kararlarıyla değil bir hekimin teşhisi ve eczacı danışmanlığıyla bu takviyelerin kullanılması gerekmektedir. Çünkü söz konusu ürünler, herhangi bir ürün değildir ve her hastada aynı etkiyi göstermeyebilir. Bu ürünlerin ruhsatlandırılma ve denetim süreçlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın değil Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde olması toplum sağlığını korumak adına atılması gereken acil bir adımdır.”